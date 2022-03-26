КХЛ планирует сохранить размер потолка зарплат на уровне 900 млн рублей в сезоне-2022/23 (Михаил Зислис)

планирует сохранить размер потолка зарплат на уровне 900 млн рублей в сезоне-2022/23.

«В последние дни КХЛ не сидит без дела и проводит активные консультации с клубами по всем направлениям относительно будущего сезона.

Это позитивный момент. Масштабных и резких шагов на данный момент не планируется, хотя есть намерение ряд вопросов (перелеты, питание, экипировка) решать централизованно, чтобы можно было сэкономить.

Потолок зарплат пока остается в прежней конфигурации – верхняя планка 900 миллионов рублей», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

В сезоне-2021/22 размер потолка зарплат составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 миллионов.