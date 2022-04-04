Ротенберг о Бардакове и Комарове: «СКА искал ключ к победе, мы его нашли. Главное – порадовали болельщиков»

дал комментарий о победе над во втором матче серии Кубка Гагарина.

Питерская команда одержала победу со счетом 2:1 и сравняла счет в серии финала Западной конференции – 1-1.

– Нашли ключ к победе, главное – порадовали наших болельщиков. Они заслужили.

Мы такую поддержку получаем дома. Они так здорово за нас болеют, что мы были обязаны сегодня победить.

– Поменяли Захара Бардакова и местами. Что хотели привнести?

– Ну мы искали ключ к победе, мы его нашли. А дальше посмотрим, – сказал главный тренер СКА в эфире телеканала «КХЛ ТВ».