Ротенберг о Бардакове и Комарове: «СКА искал ключ к победе, мы его нашли. Главное – порадовали болельщиков»

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Роман Ротенберг дал комментарий о победе над ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина.

Питерская команда одержала победу со счетом 2:1 и сравняла счет в серии финала Западной конференции – 1-1.

– Нашли ключ к победе, главное – порадовали наших болельщиков. Они заслужили.

Мы такую поддержку получаем дома. Они так здорово за нас болеют, что мы были обязаны сегодня победить.

– Поменяли Захара Бардакова и Лео Комарова местами. Что хотели привнести?

– Ну мы искали ключ к победе, мы его нашли. А дальше посмотрим, – сказал главный тренер СКА в эфире телеканала «КХЛ ТВ».

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