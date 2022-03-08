Гендиректор «Салавата» о том, почему остался Лямся: «Мы его не уговаривали. Он пришел и сказал, что доработает контракт до конца»

Гендиректор «Салавата» рассказал о том, почему Томи Лямся не покинул клуб.

Финский главный тренер продолжает руководить командой, несмотря на отъезд всех легионеров.

– Ринат Рашитович, прокомментируйте информацию об уходе Матиаса Сарвелы и Венсана Риндо из тренерского штаба .

– Сарвела с нами в поездку не поехал. Я скажу, что у него отъезд больше по семейным обстоятельствам. Хотя, конечно, были звонки из посольства. Мы решили Матиасу пойти на встречу, он работает с ребятами дистанционно, у нас была такая практика во время ковида.

Что касается Риндо, то утром ему позвонили из посольства Канады и очень рекомендовали ему покинуть Российскую Федерацию.

Хотя у него не было такого желания, он говорил нам, что хочет доработать свой контракт до конца сезона. Но эти звонки из посольства постоянны, видимо, с каждым разом их аргументы добавляются. Мы не стали выяснить подробности, пошли тренеру навстречу. Вчера он уехал из Новосибирска.

– Получается, что вы расторгли контракт с Риндо, но сохранили юридические отношения?

– Контракты с тренерами не расторгнуты. Вопрос с Риндо мы оставили до приезда в Уфу. Как вернемся, сядем за стол девятого числа и все обдумаем. С Сарвелой соглашение не расторгнуто, он работает дистанционно.

– Главный вопрос: как вы до сих пор удерживаете ?

– Мы его не уговаривали. Как только пошли первые движения у наших финских легионеров по вопросу отъезда, он пришел и сказал, что доработает контракт до конца.

Я даже ничего не спрашивал. Томи сказал, что остается до конца сезона и выполнит все свои контрактные обязательства. И больше мы к этому вопросу не возвращались, – сказал Ринат Баширов.

Лямся уйдет из «Салавата» после этого сезона. Он может заменить Кари Ялонена в финской молодежке (Iltalehti)