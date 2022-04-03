Форвард «Металлурга» Коробкин о серии с «Трактором»: «Принципиальность есть и без челябинского дерби. Это финал конференции»

Форвард «Металлурга» Егор Коробкин высказался о принципиальности серии с «Трактором».
Впервые в истории КХЛ в финале Восточной конференции сыграют два клуба, представляющие Челябинскую область.
– Принципиальность серии с «Трактором» больше надумана, или она на самом деле есть?
– Принципиальность есть и без челябинского дерби. Это финал конференции. Настраиваемся на серьезную серию и хотим побеждать.
– Серия с «Авангардом» получилась тяжелой. Команда восстановилась?
– День отдохнули и перешли к подготовке к следующему сопернику. Серия с «Авангардом» получилась классной. Спасибо омичам за матчи. Чувствуем себя хорошо, находимся в тонусе и готовимся играть с «Трактором».
– Вы провели невероятный седьмой матч против «Авангарда». Наверное, один из лучших за карьеру в КХЛ. Выходили с огромной энергией на каждую смену, не проиграли почти ни одного единоборства.
– Надеюсь, мои лучшие матчи еще впереди. Мне такие задачи и ставят. Стараюсь их выполнять и помогать команде: заряжать ее энергией, выкладываться по полной в каждой смене и каждой игре, – сказал Коробкин.