Форвард «Металлурга» Коробкин о серии с «Трактором»: «Принципиальность есть и без челябинского дерби. Это финал конференции»

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Форвард «Металлурга» Егор Коробкин высказался о принципиальности серии с «Трактором».

Впервые в истории КХЛ в финале Восточной конференции сыграют два клуба, представляющие Челябинскую область.

– Принципиальность серии с «Трактором» больше надумана, или она на самом деле есть?

– Принципиальность есть и без челябинского дерби. Это финал конференции. Настраиваемся на серьезную серию и хотим побеждать.

– Серия с «Авангардом» получилась тяжелой. Команда восстановилась?

– День отдохнули и перешли к подготовке к следующему сопернику. Серия с «Авангардом» получилась классной. Спасибо омичам за матчи. Чувствуем себя хорошо, находимся в тонусе и готовимся играть с «Трактором».

– Вы провели невероятный седьмой матч против «Авангарда». Наверное, один из лучших за карьеру в КХЛ. Выходили с огромной энергией на каждую смену, не проиграли почти ни одного единоборства.

– Надеюсь, мои лучшие матчи еще впереди. Мне такие задачи и ставят. Стараюсь их выполнять и помогать команде: заряжать ее энергией, выкладываться по полной в каждой смене и каждой игре, – сказал Коробкин. 

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