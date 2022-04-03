Варламов сделал 4 шатаута подряд на арене «Рейнджерс» и повторил рекорд НХЛ 1926 года

Варламов сделал 4 шатаута подряд на арене «Рейнджерс» и повторил рекорд НХЛ от 1926 года.

Российский вратарь отразил все 27 бросков в матче с (3:0) в Madison Square Garden .

сыграл на ноль на этой арене в 4-й раз подряд. Он повторил рекорд по числу гостевых шатаутов подряд против одного соперника.

Первым такое достижение занес в актив вратарь оригинальной «Оттавы» Алек Коннелл, причем тоже в Нью-Йорке. В 1926 году он 4 раза подряд не пропустил в выездных матчах против «Нью-Йорк Американс».