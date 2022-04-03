Лучший бомбардир «Колорадо» Кадри выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. У него 83 очка в 65 играх

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Лучший бомбардир «Колорадо» Назем Кадри выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Форвард не сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). 

«Он пропустит какое-то время. Не знаю, сколько точно. Сейчас у нас нет графика его восстановления», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар

Тем не менее, он выразил уверенность, что 31-летний нападающий вернется в строй к плей-офф. 

31-летний игрок получил травму верхней части тела в матче с «Сан-Хосе» и пропустил тренировку в пятницу. 

В этом сезоне он набрал 83 (26+57) очков в 65 матчах, показав лучший результат в карьере. 

«Колорадо» сейчас вынужден обходиться без травмированного капитана Габриэля Ландескуга, перенесшего операцию на колене. Швед не играет с 10 марта. 

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