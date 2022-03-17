Беднар о травме Ландескуга: «Гейб уверен, что будет готов к плей-офф НХЛ, а то и раньше»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, когда вернется форвард Габриэль Ландескуг.
29-летний нападающий перенес операцию на колене в понедельник.
«Мы ждем, когда наши врачи свяжутся с хирургом, делавшим операцию, и прояснят нам ситуацию со сроками восстановления. Но сам Гейб считает, что все неплохо.
Я знаю, что колено его беспокоило, и становилось только хуже. А теперь он уверен, что будет готов к плей-офф, а то и раньше.
Операция прошла успешно, я общался с Гейбом, и он уже проходит реабилитацию. Ему нравится то, что он слышит от доктора», – отметил Беднар.
Ландескуг набрал 59 (30+29) очков за 51 игру в текущем сезоне НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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