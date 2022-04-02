Николай Кныжов: «Восстановление затянулось из-за внезапной инфекции после одной из операций. Одна из худших ситуаций в моей жизни»

объяснил, почему пропустил весь сезон из-за восстановления от травмы.

– Как себя чувствуете в данный момент? Насколько восстановились? Как вообще травмировались?

– Не хочу углубляться в детали, но все травмы начались еще с конца прошлого сезона, и одна вещь потянула следом за собой другую.

После многих оперативных вмешательств сейчас чувствую себя более-менее хорошо.

Еще далековато от полноценной физической формы, но для этого есть целое и лето, поэтому постараюсь использовать это время как можно продуктивнее.

– Чем занимаетесь, как тренируетесь, катаетесь уже? Почему вместо изначально обозначенных 10 недель пропустили весь сезон?

– В основном восстановление затянулось из-за внезапной инфекции после одной из операций, что увеличило время моего восстановления на несколько месяцев, в течение которых мне приходилось принимать сильные антибиотики.

– Как у вас с игровым весом? Потеряли мышечную массу?

– Да, за все это время потерял немало, но и не совсем критично. Уверен, что за предстоящее лето успею набрать обратно то, что было, и даже больше.

– Как ментально пережили эту разлуку с хоккеем?

– Морально прошел через много стадий. Были как плохие, так и хорошие дни. Считаю, что это была одна из худших ситуаций в моей жизни, но она же оказалась одной из самых поучительных.

Я вынес много хороших уроков насчет своего физического здоровья и всей психологии в целом, – сказал защитник .