Яковлев о серии с «Трактором»: «Будет большой ажиотаж, много болельщиков. Это пойдет на пользу Уралу и нашему хоккею»

рассказал о подготовке к серии с .

– Как команда готовится к серии с «Трактором»?

– В штатном режиме. Были два восстановительных дня. Сегодня – короткая тренировка. Завтра – первый матч. Уже разобрали соперника и готовимся к игре.

– Для вас, как для воспитанника магнитогорского хоккея, южноуральское дерби – что-то особенное еще со времен детской школы?

– Безусловно. Никогда прежде две южноуральские команды не играли на такой стадии плей-офф. Это классно. Будет большой ажиотаж, много болельщиков. Это пойдет на пользу Уралу и нашему хоккею, – сказал защитник .