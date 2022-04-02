Сергей Гомоляко высказался в преддверии старта серии плей-офф с «Трактором».
– «Металлург» и «Трактор» – две родные для вас команды. Какие ожидания от серии?
– Как и перед прошлой серией скажу, что для меня нет никакой принципиальности. Я работаю в «Металлурге». Ожидания – только победа.
– «Трактор» больше отдыхал перед серией. Это повлияет на состояние команд?
– Двоякое мнение. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то – наоборот. Может быть, мы не так потеряем игровой ритм, как перед серией с «Авангардом». Команда находилась в игровом режиме. Для нас все нормально.
– «Металлург» много играл с «Трактором» в сезоне. Какие впечатления оставили челябинцы?
– Мы не так много играли в этом году с «Трактором». Два матча в чемпионате и два товарищеских перед плей-офф. Не так много, как с «Барысом».
«Трактор» – хорошая и мобильная команда, хорошо обороняется. Анвар Гатиятулин всем известен оборонительным хоккеем. Плюс сильные легионеры, хорошо играющие в большинстве. У них высокая реализация. Хорошо подключаются защитники – Бэйлен и Пайлат, – сказал спортивный директор «Металлурга».