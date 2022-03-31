Артем Минулин: «Авангард» играет в чемпионский хоккей, умеет терпеть, сохранять преимущество. «Металлург» сыграл строго в решающем матче»

рассказал об итогах серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и .

– Ваш одноклубник Никита Коростелев называл омичей командой, играющей в чемпионский хоккей. Это так?

– Конечно, «Авангард» играет в чемпионский хоккей. Команда умеет терпеть, сохранять преимущество, когда ведет 1:0 или 2:0, хорошо играть по счету, дожимать и не открываться в обороне.

Но мы и сами показали, как надо действовать. И в решающей встрече сыграли строго и дисциплинированно.

– Вам предстоит финал конференции против «Трактора». Будет ли дополнительная мотивация из-за того, что это южноуральское дерби?

– Безусловно, будут соответствующие настрой и атмосфера. Тем более Магнитогорск и Челябинск – соседи.

Нам будет поудобнее, чем в серии с «Авангардом», потому что не так много придется летать и передвигаться. Все-таки Балашиха находится подальше от Южного Урала.

– Поделитесь личными ожиданиями от серии с челябинцами.

– Что касается ожиданий, то, думаю, будет интересная серия. У хорошая команда, как и у нас.

Надеюсь, мы сможем пройти их и выйти в финал, ведь Илья Петрович нам сообщил после серии с Омском – мы только на полпути до нашей цели, – сказал защитник .