Генменеджер «Авангарда» поблагодарил Балашиху: «Спасибо болельщикам за поддержку. Это огромная фан-группа, уверен, что с клубом они надолго»

обратился к болельщикам, которые поддерживали «Авангард» в Балашихе.

Команда возвращается в Омск, где начнет следующий регулярный чемпионат на новом стадионе.

«Такие неожиданные обстоятельства, которые привели «Авангард» в Балашиху, тоже нельзя было предугадать.

Сейчас команда планово переезжает в Омск, и хотелось бы от себя сказать огромное спасибо администрации Балашихи и директору арены Александру Бахтину, который нам всегда помогал.

Спасибо также болельщикам, которые поддерживали нас все четыре года. Это огромная фан-группа, и я уверен, что с «Авангардом» они будут надолго», – сказал генеральный менеджер .