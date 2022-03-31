Волков о селекции «Авангарда»: «Наверняка будут сделаны выводы по моей работе. Нужно время понять финансовые условия»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Волков высказался касательно селекции «Авангарда» на следующий сезон КХЛ.

«Пока не готов ответить [по поводу будущего].

Наверняка будут сделаны выводы как по моей работе, так и в целом, поэтому сейчас сложно загадывать, какие будут перспективы и дальнейшие планы.

Нужно некоторое время, чтобы понять, какие на следующий год будут финансовые условия. Совет директоров оценит работу менеджмента», – сказал генеральный менеджер омского клуба.

Напомним, что «Авангард» уступил «Металлургу» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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