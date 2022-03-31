Волков о селекции «Авангарда»: «Наверняка будут сделаны выводы по моей работе. Нужно время понять финансовые условия»

Алексей Волков высказался касательно селекции «Авангарда» на следующий сезон КХЛ.
«Пока не готов ответить [по поводу будущего].
Наверняка будут сделаны выводы как по моей работе, так и в целом, поэтому сейчас сложно загадывать, какие будут перспективы и дальнейшие планы.
Нужно некоторое время, чтобы понять, какие на следующий год будут финансовые условия. Совет директоров оценит работу менеджмента», – сказал генеральный менеджер омского клуба.
Напомним, что «Авангард» уступил «Металлургу» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели