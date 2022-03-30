Якупов о 7-м матче серии с «Металлургом»: «В прошлом году переживал, от меня мало что зависело. Сейчас просто настрой с холодной головой»

не переживает перед 7-м матчем серии с .

Сегодня команды встретятся в решающей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне нападающий пропустил чемпионский для плей-офф из-за проблем со здоровьем.

«В прошлом году переживал, от меня мало что зависело, а сейчас просто настрой с холодной головой. Здесь, в принципе, уже ничего не нужно придумывать, выдумывать: опыт, дисциплина и хороший настрой.

Все понимают, насколько важна эта игра. Зависит от того, пройдем мы дальше, будем получать удовольствие все вместе, этой же дружной командой или не будем. Лучше идти вперед.

Мы просто будем стараться играть так, как мы играли последнюю игру, как играли матчи, которые выигрывали. Нужно просто получать удовольствие от игры и не отходить от той волны, которая у нас идет. Поэтому, если мы будем играть правильно, у нас есть все шансы для победы», – сказал форвард «Авангарда».