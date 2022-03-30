Хартли о 7-м матче серии с «Металлургом»: «Авангард» наслаждается моментом. Мы будем готовы к решающей битве»

заявил, что «Авангард» готов к решающей битве с .

Сегодня команды встретятся в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Ты тренируешься и играешь весь сезон, чтобы прожить моменты таких матчей. Это впоследствии превращается в прекрасные воспоминания. Встречаются две отличные команды. С учетом шести предыдущих встреч, исход сегодняшней игры предсказать очень сложно.

Как только шайба коснется льда, все будет зависеть от игроков. Я доволен тем, что вижу, наша команда раскрепощена, знает свое дело, все сконцентрированы.

В седьмом матче никто не хочет стать тем игроком, который допустит ошибку, но хоккей – это игра, которая состоит из ошибок. Матч будет проходить на высоких скоростях, случиться может все, что угодно. Главное – быть сфокусированным, полностью готовым.

Вчера, садясь в самолет, парни были в хорошем расположении духа, смеялись, мы наслаждаемся моментом. И сегодня мы будем готовы к решающей битве», – сказал главный тренер .