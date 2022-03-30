Любушкин не доиграл матч с «Бостоном». Он ушел со льда после удара по голове от Холла

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Илья Любушкин не доиграл матч с «Бостоном» в результате удара Тэйлора Холла.

Во втором периоде игрок «Брюинс» ударил российского защитника «Торонто» по голове после борьбы у борта и толкнул на лед.

Любушкин (8:09, 1 хит, «+1») был снят с игры в целях предосторожности, а Холл получил малый штраф за грубость. 

Канадский клуб в этой игре потерял еще одного защитника. В том же втором периоде Джастин Холл получил шайбой по голове и покинул лед.

Оба игрока пройдут обследование после возвращения команды в Канаду. 

В этой игре «Лифс» также лишились вратаря Петра Мразека, получившего травму паха. 

«Торонто» завершил матч победой со счетом 6:4. 

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