Любушкин не доиграл матч с «Бостоном». Он ушел со льда после удара по голове от Холла

не доиграл матч с в результате удара .

Во втором периоде игрок «Брюинс» ударил российского защитника «Торонто» по голове после борьбы у борта и толкнул на лед.

Любушкин (8:09, 1 хит, «+1») был снят с игры в целях предосторожности, а Холл получил малый штраф за грубость.

Канадский клуб в этой игре потерял еще одного защитника. В том же втором периоде получил шайбой по голове и покинул лед.

Оба игрока пройдут обследование после возвращения команды в Канаду.

В этой игре «Лифс» также лишились вратаря Петра Мразека, получившего травму паха.

завершил матч победой со счетом 6:4.