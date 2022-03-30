Мразек получил травму паха в матче с «Бостоном». Основной вратарь «Торонто» Кэмпбелл тоже травмирован

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Вратарь «Торонто» Петр Мразек получил травму паха в матче с «Бостоном» (6:4).

Чех был вынужден уйти со льда на 8-й минуте, пропустив к этому моменту один гол после 4 бросков. На замену вышел Эрик Кельгрен и одержал победу, отразив 23 броска из 26. 

Так как «Лифс» играли на выезде, им пришлось прибегнуть к услугам экстренного вратаря. Сменщиком шведа стал 31-летний экс-голкипер студенческой команды Джейсон Сан-Антонио. 

«Очень жаль. Ранее у нас выбыл Джек Кэмпбелл, поэтому смотреть на это тяжело. Петр набирал обороты и играл хорошо, но раньше ему уже приходилось с этим сталкиваться.

В ближайшие дни мы получим более полное представление о ситуации, но похоже, что он пропустит какое-то время», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. 

Основной вратарь «Лифс» Джек Кэмпбелл не играет с 8 марта из-за травмы ребра. Перед дедлайном клуб подписал Харри Сятери, но «Аризона» забрала его с обязательного драфта отказов. 

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