Мразек получил травму паха в матче с «Бостоном». Основной вратарь «Торонто» Кэмпбелл тоже травмирован

Вратарь получил травму паха в матче с (6:4).

Чех был вынужден уйти со льда на 8-й минуте, пропустив к этому моменту один гол после 4 бросков. На замену вышел Эрик Кельгрен и одержал победу, отразив 23 броска из 26.

Так как «Лифс» играли на выезде, им пришлось прибегнуть к услугам экстренного вратаря. Сменщиком шведа стал 31-летний экс-голкипер студенческой команды Джейсон Сан-Антонио.

«Очень жаль. Ранее у нас выбыл , поэтому смотреть на это тяжело. Петр набирал обороты и играл хорошо, но раньше ему уже приходилось с этим сталкиваться.

В ближайшие дни мы получим более полное представление о ситуации, но похоже, что он пропустит какое-то время», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Основной вратарь «Лифс» Джек Кэмпбелл не играет с 8 марта из-за травмы ребра. Перед дедлайном клуб подписал Харри Сятери, но «Аризона» забрала его с обязательного драфта отказов.