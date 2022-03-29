Тренера «Иртыша» оштрафовали на 8349 рублей за избиение подростка

Тренера павлодарского «Иртыша» оштрафовали за избиение подростка.

В специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрено дело в отношении Вячеслава Писегова по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью несовершеннолетнему, сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что 11 марта этого года в раздевалке в здании ледового дворца в Актобе тренер ударил двенадцатилетнего ребенка, что квалифицируется, согласно судебной медицинской экспертизе, как легкий вред здоровью.

В суде Писегов вину не признал и пояснил, что просто высказался в грубой форме. Согласно постановлению суда, вина правонарушителя доказывается судебной медицинской экспертизой, протоколом об административном правонарушении и показаниями свидетелей.

«Суд признал его виновным по части 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК и назначил взыскание виде штрафа в размере 45 945 тенге (8349 рублей). Постановление суда не вступило в законную силу», – говорится в пресс-релизе судебного ведомства.

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