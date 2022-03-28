Владислав Каменев: «Удаления в пользу СКА дали о себе знать в серии со «Спартаком». Еще в прошлом году они стали играть скованно, без упора на атаку»

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Владислав Каменев высказался перед стартом серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА.

– Для меня любой матч против Петербурга всегда будет принципиальным.

Что я думаю о серии СКА со «Спартаком»? Мне понравилось, как играли «красно-белые». Хорошо держали шайбу, не откидывались.

Много времени в зоне соперника проводили. Но удаления в пользу СКА дали о себе знать. Поэтому армейцы так быстро эту серию выиграли.

Но «Спартак» много сил у СКА отобрал. Видно было, что армейцы тяжело играют.

– СКА стал играть более закрыто, не желая рисковать?

– Еще в прошлом году, когда я сам там играл, СКА стал играть более скованно, без упора на атаку. Больше обороне время уделяли.

– Вас не удивили перемены в тренерском штабе СКА?

– Не особенно. Думаю, что все догадывались о том, что Роман Ротенберг станет главным тренером команды. Для меня точно не было какого-то вау, ожидаемый момент, – заявил нападающий московского клуба.

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

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