Илья Ковальчук: «Овечкин и Малкин болеют за сборную, дают советы, поздравляют после каждого матча. Мы постоянно на связи»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин следят за выступлением команды на Олимпиаде-2022.
«До последнего не было понятно, примут ли энхаэловцы участие в этих Олимпийских играх.
Конечно, мы общались, летали в Северную Америку, встречались с парнями, которые могли попасть в команду.
Они очень сильно расстроились, потому что Овечкин и Малкин уже возрастные ребята.
Будем надеяться, что они в той форме, в которой находятся сейчас, будут играть следующие четыре года и примут участие в следующей Олимпиаде в Милане.
Сейчас мы постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы», – сказал Ковальчук.