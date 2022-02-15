Илья Ковальчук: «Овечкин и Малкин болеют за сборную, дают советы, поздравляют после каждого матча. Мы постоянно на связи»

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Менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин следят за выступлением команды на Олимпиаде-2022.

«До последнего не было понятно, примут ли энхаэловцы участие в этих Олимпийских играх.

Конечно, мы общались, летали в Северную Америку, встречались с парнями, которые могли попасть в команду.

Они очень сильно расстроились, потому что Овечкин и Малкин уже возрастные ребята.

Будем надеяться, что они в той форме, в которой находятся сейчас, будут играть следующие четыре года и примут участие в следующей Олимпиаде в Милане.

Сейчас мы постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы», – сказал Ковальчук.

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