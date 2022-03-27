Вице-президент «Трактора»: «Никто из легионеров не желает покинуть клуб, за что я лично благодарен. Видим, что никто себя не бережет»

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Борис Видгоф заявил, что легионеры «Трактора» не выражали желание покинуть команду.

Челябинская команда вышла в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Металлург» – «Авангард».

«Насколько я знаю, никто не выразил желание покинуть «Трактор», за что я лично благодарен, как и все болельщики.

У нас очень хорошие иностранные хоккеисты, не первый год играют в команде. Все без исключения молодцы.

Мы их любим и ценим, и они нам отвечают взаимностью. По игре и самоотдаче мы видим, что никто в команде себя не бережет.

Кто-то мог поддаться панике, здесь много нюансов – и условия, и отношение к тренеру. Тренер – это человек, с которым они общаются каждый день, и просто встать и уйти не так просто, – заявил вице-президент челябинского клуба.

В «Тракторе» выступают три чешских игрока – Роман Вилл, Лукаш Седлак и Томаш Гика, а также финн Теему Пулккинен и швед Лоуренс Пайлат. Также в составе есть Ник Бэйлен с паспортом Беларуси.

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