Алексей Шевченко: «Сафронов обматерил хоккеистов и тренера молодежки «Динамо» за поражение от СКА-1946. Выглядело жутко»

Теги Андрей Сафронов МХЛ МХК Динамо СКА-1946 Динамо Кубок Харламова Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Богдан Тринеев Александр Кисаков Хоккей

Алексей Шевченко рассказал об отношении к хоккеистам со стороны Андрея Сафронова.

Молодежная команда «Динамо» уступила СКА-1946 со счетом 2:6 в третьем матче и проиграла серию 0-3.

«В Молодежной хоккейной лиге будет новый обладатель Кубка Харламова. Московское «Динамо» в трех матчах уступило СКА-1946 во втором раунде и завершает сезон.

Этим летом команду Ярослава Люзенкова покинуло очень много сильных парней, а взамен пришли талантливые пацаны 2005 года рождения. Были и ветераны, но, по большому счету, в МХЛ застрял лишь Александр Кисаков, которому не нашли вариантов в системе. Богдан Тринеев почти весь чемпионат провел в КХЛ, Максим Петров не готов ко взрослому хоккею.

То есть это была совершенная другая команда, где сыграли 11 хоккеистов самого младшего возраста. И с этим составом Ярослав Люзенков сумел стать третьим по итогам регулярного чемпионата, а также вынести соперника в первом раунде плей-офф.

После игры в раздевалку команды зашел советник президента (Андрей Сафронов – прим. Sports.ru), который обматерил хоккеистов и тренера за то, что они проиграли питерцам. Выглядело это жутко, а главное – совсем несправедливо.

И все указывает на то, что в будущем у динамовской системы будут большие проблемы. С одной стороны Ярослав Люзенков, который развивает хоккеистов, а с другой – такие руководители. Тренеру надо уходить во взрослый хоккей, не затягивать с этим.

Правда, у него еще контракт с «Динамо» на следующий сезон, но не исключено, что он будет главным в команде ВХЛ из Санкт-Петербурга, если там все-таки решатся стать чистым фармом», – написал журналист.

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