Лyкaшeнко призвал обращаться в международные cyды для защиты бeлopycских спортсменов: «Пускай эти Бахи отмазываются потом»

Теги МОК сборная Беларуси жен Александр Лукашенко Томас Бах сборная Беларуси Политика Хоккей

Александр Лукашенко призвал защищать права белорусских спортсменов в международных судах.

Об этом президент Беларуси сказал в ходе совещания по итогам участия белорусов на Олимпиаде-2022 и перспективах развития зимних видов спорта.

«А чего вы ждете? В какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения?

Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина.

А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах.

А вы ждете каких-то указаний. Пускай эти Бахи (президент МОК Томас Бах – прим. Sports.ru) и прочие отмазываются потом», – передает слова Лукашенко «Минск-Новости» со ссылкой БелТА.

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