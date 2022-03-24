Лyкaшeнко призвал обращаться в международные cyды для защиты бeлopycских спортсменов: «Пускай эти Бахи отмазываются потом»

призвал защищать права белорусских спортсменов в международных судах.

Об этом президент Беларуси сказал в ходе совещания по итогам участия белорусов на Олимпиаде-2022 и перспективах развития зимних видов спорта.

«А чего вы ждете? В какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения?

Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина.

А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах.

А вы ждете каких-то указаний. Пускай эти Бахи (президент МОК Томас Бах – прим. Sports.ru) и прочие отмазываются потом», – передает слова Лукашенко «Минск-Новости» со ссылкой БелТА.