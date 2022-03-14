Дмитрий Васильев: «Томас Бах – преступник. После того, как он инициировал отстранение российских спортсменов, здравый смысл потерян полностью»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

«После того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах – преступник», – сказал Васильев.

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