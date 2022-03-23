Жиру тренировался в первом звене «Флориды» с Барковым и Верхагом. Юбердо, Беннетт и Дюклер – второе звено

Клод Жиру тренируется в первом звене «Флориды» после обмена из «Филадельфии».
34-летний хоккеист наигрывался в первой тройке нападения с Александром Барковым и Картером Верхагом.
Второе звено «Пантерс» составили Джонатан Юбердо, Сэм Беннетт и Энтони Дюклер.
В третьем звене тренировались Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт.
Четвертая тройка нападения выглядит следующим образом: Джо Торнтон – Ноэль Аччари – Максим Мамин.
Ближайший матч «Флорида» проведет в ночь с 24 на 25 марта по московскому времени против «Монреаля».