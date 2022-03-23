Жиру тренировался в первом звене «Флориды» с Барковым и Верхагом. Юбердо, Беннетт и Дюклер – второе звено

тренируется в первом звене «Флориды» после обмена из «Филадельфии».

34-летний хоккеист наигрывался в первой тройке нападения с и Картером Верхагом.

Второе звено «Пантерс» составили , и .

В третьем звене тренировались Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен и .

Четвертая тройка нападения выглядит следующим образом: – – .

Ближайший матч проведет в ночь с 24 на 25 марта по московскому времени против «Монреаля».