Жиру тренировался в первом звене «Флориды» с Барковым и Верхагом. Юбердо, Беннетт и Дюклер – второе звено

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Клод Жиру тренируется в первом звене «Флориды» после обмена из «Филадельфии».

34-летний хоккеист наигрывался в первой тройке нападения с Александром Барковым и Картером Верхагом.

Второе звено «Пантерс» составили Джонатан Юбердо, Сэм Беннетт и Энтони Дюклер.

В третьем звене тренировались Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт.

Четвертая тройка нападения выглядит следующим образом: Джо ТорнтонНоэль АччариМаксим Мамин.

Ближайший матч «Флорида» проведет в ночь с 24 на 25 марта по московскому времени против «Монреаля».

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