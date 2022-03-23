Герсонский об игровом времени молодежи «Авангарда»: «Хартли видит что-то, чего не видим мы. Рисковать результатом он пока не готов, наверное»

Сергей Герсонский ответил на вопрос о том, почему молодежь «Авангарда» получает мало игрового времени.

«Думаю, Хартли себе не враг.

Если бы хоккеисты соответствовали уровню требований, которые предполагают матчи в плей-офф на этой стадии, он бы давно дал им играть. Но у него есть определенные сомнения. Рисковать результатом он, наверное, пока не готов.

Людям внутри виднее, но не забывайте, что эта система формируется только первый сезон. Например, в ЦСКА уже несколько лет есть сформированная система.

На основании этого можно за определенное время подготовить игроков, подходящих под команду по уровню. А «Авангард» к этому пока не готов.

Для всего нужно время. Возможно, Хартли видит что-то, чего не видим мы», – сказал заслуженный тренер России.