Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной». На 60-й минуте он получил штраф за атаку финна

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Никита Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной».

«Тампа» уступила «Харрикейнс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Кучеров (22:04, 2:16 – в большинстве, «+1») отметился результативной передачей, 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 перехватом. В 27 матчах сезона на его счету 33 (11+22) очка. 

В третьем периоде он получил 2 малых штрафа, второй – за 26 секунд до сирены (и 34 секунды спустя после 2-й шайбы «Лайтнинг») после нарушения против форварда «Каролины» Себастьяна Ахо

После завершения матча Кучеров попытался вступить с Ахо в потасовку, но ему помешали судьи. Команды какое-то время не уходили со льда, а россиянин продолжал эмоционально высказываться в адрес соперника. 

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