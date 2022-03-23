Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной». На 60-й минуте он получил штраф за атаку финна

устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной».

уступила «Харрикейнс» (2:3) в регулярном чемпионате .

Кучеров (22:04, 2:16 – в большинстве, «+1») отметился результативной передачей, 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 перехватом. В 27 матчах сезона на его счету 33 (11+22) очка.

В третьем периоде он получил 2 малых штрафа, второй – за 26 секунд до сирены (и 34 секунды спустя после 2-й шайбы «Лайтнинг») после нарушения против форварда «Каролины» .

После завершения матча Кучеров попытался вступить с Ахо в потасовку, но ему помешали судьи. Команды какое-то время не уходили со льда, а россиянин продолжал эмоционально высказываться в адрес соперника.