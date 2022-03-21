«Сент-Луис» выменял Ледди и Витковски у «Детройта» на Сундквиста, Уолмэна и пик 2-го раунда

выменял Ледди и Витковски у на Сундквиста, Уолмэна и пик 2-го раунда драфта-2023.

«Ред Уингс» удержат в ведомости 50% кэпхита 31-летнего защитника (2,75 из 5,5 миллиона долларов). Срок действия его контракта истекает летом.

В 55 матчах сезона обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго»-2013 набрал 16 (1+15) очков при полезности «минус 33» (второй среди худших показателей в лиге).

31-летний защитник Люк Витковски в этом сезоне сыграл в 1 матч. В АХЛ провел 44 игры и набрал 7 (3+4) очков при полезности «+6» и 62 минутах штрафа. Его двусторонний контракт действует до 2023 года.

27-летний форвард набрал 15 (4+11) очков в 41 игре. Его контракт с кэпхитом 2,75 млн долларов действует до 2023 года.

26-летний защитник Джейк Уолмэн в 32 матчах набрал 6 (3+3) очков при полезности «+3». Срок его контракта с кэпхитом 725 тысяч долларов истекает летом.