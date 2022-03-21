«Питтсбург» выменял защитника Болье у «Виннипега» на условный выбор в 7-м раунде драфта.

выменял защитника Болье у на условный выбор в 7-м раунде драфта.

Сообщается, что «Джетс» получат этот пик (на драфте НХЛ-2022), если «Питтсбург» выиграет 3 серии в предстоящем плей-офф, а 29-летний игрок проведет 50% матчей.

Срок соглашения с кэпхитом 1,25 миллиона долларов истекает летом этого года.

В 24 матчах текущего сезона он набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 10:46.

Всего в он провел 419 матчей и набрал 94 (12+82) очка. В 21 матче Кубка Стэнли добавил еще 5 (0+5) баллов.