Ти Джей Оши: «Не знаю, как протестировать Овечкина на Супермена, но он сделан из другого теста. Забавно, что он пьет газировку перед выходом на лед»

высказался про капитана «Вашингтона» .

– Был шокирован, когда смог каждый день наблюдать, как играет и тренируется Овечкин? Он каждый год по 50 голов забивает, при этом врезаясь в соперников направо и налево.

– Как будто видишь историю на тренировке. Я такого в жизни никогда не видел. Никогда до этого я не был так близок к чему-то величественному. Не хочу преувеличивать, но так и есть.

Я всегда и во всем хотел побеждать, даже если вопрос в том, чтобы попасть мусором в корзину.

Знакомые всегда бесились, не понимали, зачем мне во всем надо побеждать. Только когда познакомился с Ови, понял, что чувствовали мои знакомые. Он просто побеждает, везде.

Игра в карты? Если он внимательно играет, то наверняка победит. Если на льду он хочет забить, он забьет во что бы то ни стало, и неважно, что делает другая команда. Это потрясающе.

– Говорят, он пьет газировку во время матчей. Что об этом скажете?

– Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе.

Когда я впервые увидел, как он пьет газировку прямо перед выходом на лед, мне это показалось забавным.

Но он делает все по-своему. Не скажу, что он суеверный, просто у него свой порядок. Это работает, и его сложно остановить.

– Сколько еще Овечкин выдержит в таком темпе?

– Думаю, это ему решать. Если он будет тренироваться так же, как последние пару лет, он еще довольно долго сможет удерживать высокую планку.

Не думаю, что его снайперские способности куда-то денутся в ближайшее время, потому что у него великолепный бросок и голод до заброшенных шайб, – сказал нападающий в подкасте Spittin’ Chiclets.