Ти Джей Оши: «Не знаю, как протестировать Овечкина на Супермена, но он сделан из другого теста. Забавно, что он пьет газировку перед выходом на лед»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши Чемпионат.com Хоккей

Ти Джей Оши высказался про капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Был шокирован, когда смог каждый день наблюдать, как играет и тренируется Овечкин? Он каждый год по 50 голов забивает, при этом врезаясь в соперников направо и налево.

– Как будто видишь историю на тренировке. Я такого в жизни никогда не видел. Никогда до этого я не был так близок к чему-то величественному. Не хочу преувеличивать, но так и есть.

Я всегда и во всем хотел побеждать, даже если вопрос в том, чтобы попасть мусором в корзину.

Знакомые всегда бесились, не понимали, зачем мне во всем надо побеждать. Только когда познакомился с Ови, понял, что чувствовали мои знакомые. Он просто побеждает, везде.

Игра в карты? Если он внимательно играет, то наверняка победит. Если на льду он хочет забить, он забьет во что бы то ни стало, и неважно, что делает другая команда. Это потрясающе.

– Говорят, он пьет газировку во время матчей. Что об этом скажете?

– Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе.

Когда я впервые увидел, как он пьет газировку прямо перед выходом на лед, мне это показалось забавным.

Но он делает все по-своему. Не скажу, что он суеверный, просто у него свой порядок. Это работает, и его сложно остановить.

– Сколько еще Овечкин выдержит в таком темпе?

– Думаю, это ему решать. Если он будет тренироваться так же, как последние пару лет, он еще довольно долго сможет удерживать высокую планку.

Не думаю, что его снайперские способности куда-то денутся в ближайшее время, потому что у него великолепный бросок и голод до заброшенных шайб, – сказал нападающий «Вашингтона» в подкасте Spittin’ Chiclets.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные