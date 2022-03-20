Йео о переходе Жиру во «Флориду»: «Отличная возможность выиграть Кубок Стэнли. Это очень достойный хоккеист, я рад за него»

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Майк Йео прокомментировал обмен нападающего Клода Жиру во «Флориду».

«Думаю, все понимали, что это произойдет, понимали, что все это означает. Мы отправились на матч в Оттаву, а он с нами не поехал. В пятницу мы понимали, что такое развитие событий приближается.

Поэтому я рад за всех, что это произошло. Я рад за Клода. Это отличная ситуация для него. Отличная возможность, надеюсь, выиграть Кубок Стэнли. Это очень достойный хоккеист. Знаю, что во «Флориде» у него все будет хорошо.

Но я и счастлив за нашу команду. Чак Флетчер проделал отличную работу. Оуэн Типпет отлично нам подходит.

Он действительно поможет нам двигаться в правильном направлении», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии».

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