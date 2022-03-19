«Нэшвилл» возобновил переговоры о новом контракте с Форсбергом (Даррен Дрегер)

«Нэшвилл» возобновил переговоры о новом контракте с Филипом Форсбергом.

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

возобновил переговоры о контракте с агентом Филипа Форсберга Джей Пи Бэрри», – написал Дрегер.

«Переговоры между «Нэшвиллом» и Филипом Форсберг продолжаются, но прогресс очень незначительный.

«Нэшвилл» разговаривал с командами, расплывчато спрашивал о заинтересованности в обмене, но команды очень скептически относятся к тому, что «Нэшвилл» обменяет Форсберга», – добавил инсайдер.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.