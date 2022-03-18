Депутат Свищев про МЧМ-2023: «Когда кому-то захотелось у нас что-то отобрать, мы не должны оставлять это без внимания. Нельзя опустить руки: «Забрали – так забрали»

заявил, что Россия не оставит без внимания ситуацию с отзывом права на проведение МЧМ-2023.

Ранее ФХР отправила жалобу в ИИХФ на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить национальные сборные от международных турниров.

«Никому не нравится, когда у кого-то что-то отбирают.

Тем более то, что получено совершенно законным путем. Право на проведение молодежного чемпионата мира Россия получила на конкурсной основе.

Потрачены деньги, была организована заявочная кампания, строятся стадионы, реконструируется инфраструктура – все под чемпионат мира. И когда кому-то захотелось у нас что-то отобрать, мы не должны оставлять это без внимания.

В этой связи я считаю, что любые законные методы хороши. Если нужно писать жалобу, идти в Спортивный арбитражный суд, то надо это делать.

Нельзя просто так опустить руки и сказать: «Забрали – так забрали». Федерация хоккея России не оставит без внимания этот вопиющий по наглости факт, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.