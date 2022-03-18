Леон Драйзайтль забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в «Эдмонтоне» с 1989 года.
Немецкий форвард «Ойлерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:1).
Он достиг этой отметки быстрее всех игроков «нефтяников», начиная с сезона-1988/89, когда Джимми Карсону хватило 55 матчей.
Для Леона этот сезон с 40+ шайбами стал 3-м в карьере. Столько же в истории «Эдмонтона» их у Марка Мессье, больше – у Уэйна Гретцки (9), Яри Курри (7) и Гленна Андерсона (4).
Его личный рекорд – 50 голов в сезоне-2018/19.
В гонке снайперов Драйзайтль делит 2-е место с Крисом Крайдером из «Рейнджерс». Лидирует Остон Мэттьюс («Торонто» ) с 45 шайбами.