Драйзайтль забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в «Эдмонтоне» с 1989 года

забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в с 1989 года.

Немецкий форвард «Ойлерс» отличился в матче регулярного чемпионата с (6:1).

Он достиг этой отметки быстрее всех игроков «нефтяников», начиная с сезона-1988/89, когда Джимми Карсону хватило 55 матчей.

Для Леона этот сезон с 40+ шайбами стал 3-м в карьере. Столько же в истории их у , больше – у (9), (7) и (4).

Его личный рекорд – 50 голов в сезоне-2018/19.

В гонке снайперов Драйзайтль делит 2-е место с Крисом Крайдером из «Рейнджерс». Лидирует Остон Мэттьюс («Торонто» ) с 45 шайбами.