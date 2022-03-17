заявил, что готов продолжать тренерскую карьеру.

– Раньше вы говорили, что все, хватит, наработался, заканчиваю тренерскую карьеру. Но продолжаете работать. Будет предложение – примете очередную команду?

– Будет предложение – рассмотрю, благо здоровье позволяет, 72 года в апреле будет.

Помнится, свое 50-летие в Казани отмечал, уже нет того ресторана «Акчарлак». Говорят, на его месте до сих пор ничего не построили.

– Размер тренерских контрактов в КХЛ сильно разнится в зависимости от клуба, и он всегда ниже, чем у хоккеистов?

– Всегда ниже, чем у игроков. А в разных клубах разница приличная. В топ-клубах, конечно, повыше контракт, чем, скажем, в Нижнекамске.

В Риге у меня был контракт всего на два месяца, не успел толком поработать, отработал 11 матчей, и чемпионат КХЛ остановили. А потом и клуб вышел из , – заявил специалист, тренировавший рижское в этом сезоне.