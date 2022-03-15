Саттер – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона НХЛ. У Галлана 39 баллов, Брюнетта – 29, Салливана – 26

Дэрилл Саттер называется главным фаворитом на получение приза лучшему тренеру сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Трофи».

Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял из «Калгари» – 55 баллов (7 первых мест).

На втором месте расположился , тренирующий – 39 баллов (2 первых мест).

Замкнул тройку из «Флориды» с 29 баллами (2 первых места).

( ) получил 26 баллов, ( ) – 24, («Лос-Анджелес») – 16.

Похоже, Саттер собрал в Калгари новый «Лос-Анджелес». Середняк показывает очень плотный хоккей и хлопает фаворитов НХЛ