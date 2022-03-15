Саттер – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона НХЛ. У Галлана 39 баллов, Брюнетта – 29, Салливана – 26

Дэрилл Саттер называется главным фаворитом на получение приза лучшему тренеру сезона НХЛ.
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Трофи».
Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Дэррил Саттер из «Калгари» – 55 баллов (7 первых мест).
На втором месте расположился Жерар Галлан, тренирующий «Рейнджерс» – 39 баллов (2 первых мест).
Замкнул тройку Эндрю Брюнетт из «Флориды» с 29 баллами (2 первых места).
Майк Салливан («Питтсбург») получил 26 баллов, Род Бринд′Амор («Каролина») – 24, Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес») – 16.
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