«Колорадо» выменял защитника Мэнсона у «Анахайма» на выбор во 2-м раунде драфта и права на Хеллесона

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«Дакс» в этой сделке получили выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023, а также права на защитника Дрю Хеллесона из NCAA.

Кроме того, «Анахайм» удержит 50% кэпхита Мэнсона (2,05 из 4,1 миллиона долларов). Срок контракта 30-летнего защитника истекает летом.

В текущем сезоне он набрал 9 (4+5) очков в 45 матчах при полезности «0», 53 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:44. В его активе также 116 силовых приемов – 3-й показатель в «Дакс».

20-летний Хеллесон был задрафтован «Эвеланш» в 2019 году под общим 47-м номером во 2-м раунде. Он играет за команду Бостонского колледжа. В текущем сезоне набрал 25 (4+21) очков в 32 матчах.

Также съездил на Олимпиаду-2022 в Пекин, где провел 3 матча за сборную США.