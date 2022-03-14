«Миннесота» вывела из обращения 9-й номер Койву. Финн произнес 15-минутную речь и не сдержал слез, когда баннер поднимали под своды арены

вывела из обращения 9-й номер нападающего .

Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между «Уайлд» и «Нэшвиллом».

Финский хоккеист произнес 15-минутную речь и не сдержал слез, когда игровая форма «Миннесоты» с его номером поднималась под своды Xcel Energy Center.

Койву стал первым игроком «Уайлд», чей номер был выведен из обращения.

Койву провел в «Миннесоте» почти всю карьеру – за исключением 7 матчей в сезоне-2020/21, которые сыграл за «Коламбус».

С 2005 по 2020 годы он провел за «Уайлд» 1028 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 709 (205+504) очков. Ему принадлежат рекорды клуба по сыгранным матчам, очкам и передачам, а по голам он занимает 2-е место.

В 59 матчах плей-офф в его активе 28 (11+17) очков.