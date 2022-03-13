Купер о неудачах «Тампы» в Канаде: «В этой поездке мы находим способы усложнить себе жизнь»

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Джон Купер высказался о неудачном турне «Тампы» по Канаде. 

«Лайтнинг» проиграли 3 матча с общей разницей 6:15. Сегодня команда уступила «Эдмонтону» (1:4). 

«Дела идут не очень хорошо, и мы находим способ выстрелить себе в ногу. Потери, большое количество удалений – в этой поездке мы находим способы усложнить себе жизнь. 

Когда получаешь столько штрафов, а напротив одни из лучших игроков мира, тебе придется тяжело. 

Эллиотт сегодня был великолепен (45 сэйвов после 49 бросков – прим. Sports.ru). Он дал нам шанс выиграть этот матч. И он у нас был, когда мы получили двойное большинство. Если не забиваешь 5 на 3, выиграть очень трудно. И это произошло», – сказал Купер. 

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