Кучеров против «Эдмонтона»: 7 бросков и «минус 3». У него 1 очко и «минус 8» в 3 матчах в турне по Канаде

набрал 1 очко и «минус 8» в 3 матчах турне по Канаде.

Форвард остался без очков в матче регулярного чемпионата с (1:4).

Россиянин (22:02, 5:53 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду с Брэйденом Пойнтом и Виктором Хедманом) нанес 7 бросков в створ и допустил 1 потерю шайбы.

В 3 матчах канадского турне на его счету 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 8». Всего в сезоне у Кучерова 30 (10+20) очков в 23 матчах.

«Тампа» проиграла 3 матча подряд в турне по Канаде с общей разницей 6:15