Защитник «Авангарда» Шарипзянов сыграл 32:39 и 30:48 в двух последних матчах серии с «Ак Барсом»

проводил больше 30 минут на льду в двух последних играх серии с .

«Авангард» победил казанский клуб в шестом матче (2:0) и завершил серию в свою пользу со счетом 4-2.

Защитник омского клуба провел на льду 30 минут и 48 секунд (38 смен) в шестой игре – больше всех в составе «ястребов». Он заблокировал один бросок, провел два силовых приема и заработал две минуты штрафа.

В пятой игре серии Шарипзянов сыграл 32 минуты и 39 секунд (42 смены).

По ходу плей-офф состав покинули финские защитники – Вилле Покка и Оливер Каски.