Раздевалку «Прогресса» из Глазова топит третий год подряд. Игроки рассказывают, что руководство отказывается устранять засор

Раздевалку из Глазова топит третий год подряд.

Хоккейная команда выступает в лиге НМХЛ.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором тренер клуба говорит игрокам: «Нас в очередной раз затопило. Плывем, как говорится, к своей цели, не обращаем внимания. Сейчас из Ледового дворца, может, приведут сантехника, может, помогут нам решить эту проблему, которая нас уже давно преследует».

Подобные затопления, как пишет издание «Udm-info», происходят систематически в течение трех лет.

Игроки рассказывают, что руководство отказывается устранять засор, который привел к затоплению, объясняя свой отказ тем, что хоккеисты сами виноваты в его возникновении, сами пусть и устраняют, а хоккеисты заявляют, что они не сантехники.