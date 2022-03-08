Макканн подписал 5-летний контракт с «Сиэтлом» с зарплатой 5 млн долларов в год

Джаред Макканн подписал новый контракт с «Сиэтлом» на 25 миллионов долларов.
Хоккеист и клуб договорились о подписании соглашения на пять лет с зарплатой пять миллионов долларов в год. Общая сумма сделки – 25 млн долларов.
25-летний канадец перешел в состав «Кракена» после драфта расширения, состоявшегося в 2021 году. В прошлом сезоне форвард выступал за «Питтсбург».
В нынешнем сезоне Макканн набрал 33 (21+12) очка при полезности «минус 21» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем он проводит на льду 16:13.