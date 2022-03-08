В Курской области хоккеисты выстроились буквой Z перед началом матча

Хоккеисты из Курской области выстроились буквой Z перед началом матча.

Стартовал чемпионат Курской области по хоккею. Перед началом матча между командами «Дельта» и «Курск-50» спортсмены приняли участие в патриотическом флэшмобе.

В знак поддержки российских военных хоккеисты выстроились на площадке буквой Z. Ребята из военно-патриотического клуба «Гранит» вынесли на лед флаг России.

«Я думаю, что это правильное мероприятие. Мы видим, какие события происходят. Переживаем за наших солдат, за жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Стараемся их поддержать», – сказал вице-президент Федерации хоккея Курской области Леон Замбахидзе.

Фото: «Сейм».