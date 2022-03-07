Сергей Гимаев-младший: «Федотов – главная проблема «Локомотива». Он стал стеной в воротах ЦСКА»

Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о ходе серии между «Локомотивом» и (0-3).

«В серии ЦСКА и важным фактором является более сбитый, более опытный коллектив армейцев. Ведь мы помним, что в прошлом сезоне эта команда дошла до финала Кубка Гагарина, и состав с тех пор изменился не так значительно, а до этого ЦСКА и вовсе брал главный трофей.

И все же замечу, что счет в серии на данный момент не отражает происходящего на льду, ну не наиграли команды на 3-0 в пользу ЦСКА. Скажу даже, что «Локомотив» по содержанию, пожалуй, и вовсе имел преимущество. Но все это нивелирует , который стал буквально стеной в воротах ЦСКА. И именно он сейчас главная проблема ярославской команды.

А в атаке у ЦСКА результат делает тройка Окулов – Каменев – Плотников.

Ярославцы бьются до последнего, дают бой. И в третьей встрече могли закончить все в свою пользу, если бы реализовал свой момент в начале первого овертайма. Но Федотов вновь оказался на высоте.

По кому больше ударит третий матч, завершившийся во втором часу ночи? С точки зрения составов – команды в равных условиях, так как отъезд шведских легионеров заставил ЦСКА доставать все имеющиеся резервы. А вот с точки зрения психологии преимущество у армейцев, так как, во-первых, они победили, а, во-вторых, у них остался всего один шаг до победы в серии. У «Локомотива» же теперь вообще нет права на ошибку», – сказал комментатор и бывший защитник клубов .