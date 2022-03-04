«Северсталь» выиграла как минимум 2 матча в серии впервые с сезона-2012/13

выиграла как минимум две игры в серии Кубка Гагарина впервые с 2013 года.

Череповчане под руководством одержали вторую победу над московским «Динамо» и повела в серии со счетом 2-0.

Таким образом, в первый раз с сезона-2012/13 команда из Череповца в рамках конкретной серии выиграла две игры. В том сезоне «Северсталь» победила «Локомотив» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

После этого череповецкая команда лишь дважды играла в плей-офф.

В сезоне-2017/18 – поражение от СКА со счетом 0-4 в серии. А также в прошлом сезоне-2020/21, когда команда Разина уступила московскому – 1-4 в серии.