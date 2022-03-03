Андронов о баннерах на матче ЦСКА: «Не зря я расторг все отношения с этим клубом»

отреагировал на политические баннеры на матче ЦСКА.

На игре первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА – (4:1) на арене растянули баннеры «Za Россию! Нацизм не пройдет!» и «Своих не бросаем. Za!».

«Не зря я расторг все отношения с этим клубом, ох, не зря...» – написал Андронов.

Ранее комментатор заявил, что не будет ходить на матчи ЦСКА, пока за команду играет Антон Слепышев, который после финала Олимпиады-2022 написал: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»