Виделль о 2:3 с «Барысом»: «Не сыграли так хорошо, как можем. Большинство в плей-офф должно работать лучше»

считает, что должен прибавить при игре в большинстве.

Шведский форвард прокомментировал поражение от (2:3, 0-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Думаю, мы не сыграли сегодня так хорошо, как можем. Особенно это касается первого периода. Тем самым облегчив жизнь нашему сопернику, но от периода к периоду мы прибавляли и играли все лучше.

– Наверное, для вас нетипичная ситуация, что вы начинаете играть за новую команду в плей-офф. Как вы освоились в новой команде и нашли взаимодействие с партнерами?

– Не могу сказать, что полностью, но почти полностью. Процентов на 95. Иногда приходится над чем-то поработать, подумать. Но ситуация такова, что была большая пауза почти для всех, кроме тех, кто был на Олимпиаде, все заново входили в сезон и в этом смысле проще вливаться.

– Как получилось забить против бывшей команды и какие у вас эмоции по этому поводу?

– В этом была определенная доля везения, потому что Григорий Дронов наносил бросок, попал в конек, шайба очень удачно отскочила. Я постарался не тратить время на ее обработку, нанести бросок как можно скорее, и это удалось. Конечно эмоции самые позитивные. Они были бы еще лучше, если бы этот гол позволил нам сравнять счет и оказался более важным для сценария матча.

А о том, что это именно «Барыс» в плей-офф думать бессмысленно. Если бы был регулярный сезон – были бы особенные чувства, что забыл бывшей команде, а в плей-офф любой гол важен.

– Большинство удалось реализовать только с шестой попытки. Как считаете, какие компоненты нужно улучшить?

– Большинство, особенно в плей-офф, должно работать лучше, оно помогает побеждать нам. Нам должен помочь просмотр видео, мы должны понять, что мы делали правильно, а что не так. Будем смотреть и работать над этим, – сказал Виделль.