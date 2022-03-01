Воробьев о 2:3 с «Барысом»: «К чему готовились, то и получили. Реализация моментов и ошибки не дали возможности победить»

прокомментировал поражение от (2:3) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Начало получилось не очень. Второй период мы играли в свой хоккей, но пропустили на контратаке.

То, к чему готовились, то и мы получили. Реализация моментов и свои ошибки не дали нам возможности победить.

– Насколько тяжелым был выбор основного вратаря на матч?

– Не тяжелым. У нас были доводы.

– Согласны, что при реализации большинства не хватало активности на пятаке?

– Не хватало бросков. Надо было ее закапывать.

– Что с ? Почему он не сыграл?

– Надеюсь, что в следующем матче он будет играть.

– Есть ли связь между двумя быстрыми пропущенными голам на старте второго и третьего периодов?

– Надо посмотреть видео. Там шайба перепрыгнула клюшку. Очень неудачный момент. Будем смотреть и разбираться, – сказал главный тренер .

«Металлург» перебросал «Барыс» со счетом 40:17, но проиграл. Ортио отбил 38 бросков