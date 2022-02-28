Андрей Разин: «Северсталь» не даст Шипачеву ни воздуха, ни пространства. Будем бить, колоть и так далее»

рассказал, как будет останавливать Вадима Шипачева в серии с .

– Вы оказались в подвешенном состоянии, когда «Йокерит» объявил о снятии с плей-офф. Не думали, что можете начать серию дома, причем против «Локомотива»?

– Когда эта ситуация началась, мы как раз находились в Ярославле. Мы готовились у них к московскому «Динамо», они – к серии с ЦСКА.

Понимаете, от нас ничего не зависит. Как было бы, так и было. Обе команды сильные. А дома или выезд – не особо принципиально.

– Вы выставили трогательный пост в инстаграме, в котором вспомнили те времена, когда сами были динамовцем. Что для вас значит эта серия?

– Я в прошлом также выступал за ЦСКА, «Магнитку», «Авангард». Просто у меня было ретро-видео, вот я его и выставил. Хотелось немного разбавить телекартинку.

– Вы также написали, что с вами в плей-офф выступал молодой . Что вы помните об игре с ним в плей-офф?

– Я помню, что Овечкин в 16 лет грыз все и всех. Он с Ильей Никулиным не щадили ни стариков, ни детей. Вот такая была самоотдача.

– Ваш соперник в первом раунде – московское «Динамо», лидер которого – , легенда череповецкого хоккея. Это делает вашу серию особенной?

– Знаете, у Вадима уже были всякие-разные игры, и у него опыта выше крыши. Он не будет волноваться из-за того, что играет дома, где его воспитали. У нас – свои задачи, у них – свои.

Единственное, конечно, мы не дадим Шипачеву ни воздуха, ни пространства. Будем бить, колоть и так далее, – заявил главный тренер «Северстали».